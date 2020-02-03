Ходорковский не успел подготовить методичку против изменений в конституцию

Санкт-Петербург, 3 февраля. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский скупает политиков из-за границы. Об этом в понедельник заявил гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

«Речь идет о скупке активов, политиков. Если бы Россия делала такие вещи, то это был бы такой скандал», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Автор расследований ФАН Сергей Ушаков, который тоже принял участие в пресс-конференции, прокомментировал внесение поправок в конституцию и противодействие этому процессу со стороны оппозиции. По его словам, либералы воспользовались тем, что многие россияне не поняли суть поправок.

«Предложенные поправки дезориентировали людей, это было видно по комментариям в соцсетях, в том числе о маткапитале. Люди не знали, как реагировать, а методички еще нет», — пояснил он.

Напомним, что Ходорковский, который бежал из России сразу же после своего помилования президентом РФ Владимиром Путиным, продолжает поддерживать либералов и финансировать деструктивные процессы.