Москва, 3 января. Михаил Ходорковский будет продолжать спонсировать свои карманные структуры, чтобы они продолжали продвигать его интересы в регионах в преддверии референдума о поправках в конституцию, заявил главный редактор издания «Журналистская правда» Сергей Ушаков в ходе пресс-конференции «Ходорковский купил оппозицию» в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Так, в минувшую субботу в Екатеринбурге на деньги беглого олигарха была проведена акция против внесения поправок в основной закон страны. В частности, в интересах бизнесмена действует партия Михаила Касьянова ПАРНАС и глава свердловского отделения партии этой партии Михаил Борисов. Их протест против поправок понятен: так они хотят сохранить для Ходорковского возможность участвовать в выборах в президенты России. А поправки в конституцию предполагают, что потенциальный глава государств должен прожить в России последние 25 лет.

На этом митинге была замечена и уже знакомая по летним протестам московский муниципальный депутат Юлия Галямина. В январе она заманивала на такой же митинг жителей столицы, выдавая незаконный марш против поправок к Конституции РФ за согласованную акцию.

Возможно, Ходорковский надеется, что спонсируемые им «оппозиционеры» смогут организовать протесты, как в конце июля – начале августа в Москве. Тогда эти акции вылились в погромы и массовые задержания. Подробности подготовки этих беспорядков при активном участии и Ходорковского, и США, выяснили ранее журналисты ФАН в своем расследовании «Анатомия протеста».