Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до шести

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Анкара, 3 февраля. Число турецких военнослужащих, погибших при обстреле в сирийском Идлибе, увеличилось до шести человек. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Ранее в военном ведомстве сообщили о четырех жертвах атаки и девяти пострадавших, попавших под обстрел в районе населенного пункта Серакиб.

Анкара утверждала, что обстрел вела сирийская армия, которая была осведомлена о расположении сил Турции.

Как позднее объяснили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, турецкая армия не уведомила РФ о своих передвижениях в идлибской зоне деэскалации, поэтому в ночь на понедельник турецкие военные оказались под огнем сирийских правительственных войск, которые уничтожали террористов.

Напомним, зона деэскалации в Идлибе продолжает оставаться единственной, которую пока не удалось взять под контроль сирийской армии. Большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.