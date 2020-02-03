Рабочая группа попросит продлить срок внесения поправок в Конституцию РФ

Москва, 3 февраля. Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции РФ намерены попросить президента и Государственную думу продлить срок внесения поправок к их второму чтению в нижней палате парламента. Об этом сообщил сопредседатель группы Андрей Клишас.

«В связи с большим количеством поправок в конституцию, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества» — назвал он причину такого решения.

Предполагалось, что Госдума перестанет принимать поправки 6 февраля.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 15 января выразил уверенность в том, что потенциал основного закона страны, вступившего в силу в 1993 году, не исчерпан, поэтому необходимости в принятии нового нет. Однако президент счел важным внести несколько поправок.

Проект документа был внесен в нижнюю палату парламента 20 января, уже через три дня его приняли в первом чтении. Глава государства заявлял, что он может не подписать закон о поправках в конституцию, если граждане не поддержат их на общероссийском голосовании.