Киев, пытаясь вынести на рассмотрение лидеров стран «нормандской четверки» новый пакет договоренностей по Донбассу, не способен выполнить Минские соглашения. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина, подчеркивая, что альтернативы «Минску» не существует.

Условия Киева

Внеочередные местные выборы на территории Донбасса могут состояться уже в октябре текущего года, но только при условии вывода «иностранных вооруженных формирований» и установления контроля Киева над границей с Российской Федерацией в регионе. Такое громогласное заявление сделал помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Время быстро идет. Уже месяц прошел. Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в «нормандском формате». Я надеюсь, что она состоится (в Берлине. — Прим. ФАН), и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы выборы местные, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины в конце октября», — заявил Андрей Ермак.

При этом украинский политик добавил, что руководство Украины должно подготовить новый пакет соглашений по Донбассу к следующей встрече в рамках «нормандского формата».

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Российской Федерации, Украины, Германии и Франции) завершился в Париже в ночь на 10 декабря. В общей сложности он длился 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Неспособность выполнить соглашения

Как отметила Елена Шишкина, заявление Андрея Ермака говорит о неспособности Киева выполнить Минские соглашения.

«Киев с упорством, достойным лучшего применения, пытается любыми способами протолкнуть в повестку «нормандской четверки» изменение Минских соглашений. Заявление Андрея Ермака — одна из таких попыток. Украинская сторона не желает выполнять взятые на себя обязательства и поэтому постоянно делает заявления, противоречащие подписанным договоренностям», — пояснила Елена Шишкина.

По мнению депутата Нарсовета ДНР, прошедшие в 2019 году переговоры в «нормандском формате» ясно дали понять, что никаких изменений в Минских соглашениях страны-участники обсуждать не будут. Однако украинская сторона из-за бессилия и неспособности их выполнить, продолжает делать заявления, подобные последнему высказыванию Андрея Ермака.

«Эти бесплодные попытки ни к чему конструктивному привести не могут. Политикам из команды [президента Украины Владимира] Зеленского пора уже понять, что выполнять Минские соглашения Украине придется. И альтернативы им не существует», — заключила Елена Шишкина.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители некоторых районов которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.