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В ДНР объяснили, зачем Украина хочет предложить новый пакет соглашений по Донбассу

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В ДНР объяснили, зачем Украина хочет предложить новый пакет соглашений по Донбассу

Киев, пытаясь вынести на рассмотрение лидеров стран «нормандской четверки» новый пакет договоренностей по Донбассу, не способен выполнить Минские соглашения. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина, подчеркивая, что альтернативы «Минску» не существует.

Условия Киева

Внеочередные местные выборы на территории Донбасса могут состояться уже в октябре текущего года, но только при условии вывода «иностранных вооруженных формирований» и установления контроля Киева над границей с Российской Федерацией в регионе. Такое громогласное заявление сделал помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Время быстро идет. Уже месяц прошел. Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в «нормандском формате». Я надеюсь, что она состоится (в Берлине. — Прим. ФАН), и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы выборы местные, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины в конце октября», — заявил Андрей Ермак.

При этом украинский политик добавил, что руководство Украины должно подготовить новый пакет соглашений по Донбассу к следующей встрече в рамках «нормандского формата».

В ДНР объяснили, зачем Украина хочет предложить новый пакет соглашений по Донбассу

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Российской Федерации, Украины, Германии и Франции) завершился в Париже в ночь на 10 декабря. В общей сложности он длился 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Неспособность выполнить соглашения

Как отметила Елена Шишкина, заявление Андрея Ермака говорит о неспособности Киева выполнить Минские соглашения.

«Киев с упорством, достойным лучшего применения, пытается любыми способами протолкнуть в повестку «нормандской четверки» изменение Минских соглашений. Заявление Андрея Ермака — одна из таких попыток. Украинская сторона не желает выполнять взятые на себя обязательства и поэтому постоянно делает заявления, противоречащие подписанным договоренностям», — пояснила Елена Шишкина.

В ДНР объяснили, зачем Украина хочет предложить новый пакет соглашений по Донбассу

По мнению депутата Нарсовета ДНР, прошедшие в 2019 году переговоры в «нормандском формате» ясно дали понять, что никаких изменений в Минских соглашениях страны-участники обсуждать не будут. Однако украинская сторона из-за бессилия и неспособности их выполнить, продолжает делать заявления, подобные последнему высказыванию Андрея Ермака.

«Эти бесплодные попытки ни к чему конструктивному привести не могут. Политикам из команды [президента Украины Владимира] Зеленского пора уже понять, что выполнять Минские соглашения Украине придется. И альтернативы им не существует», — заключила Елена Шишкина.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители некоторых районов которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.

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