Рябцева заявила, что либералы травят разочаровавшихся в них

Санкт-Петербург, 3 февраля. Скандального блогера Алексея Навального интересуют российские регионы, несмотря на то, что больше хайпа приносят Москва и Петербург, заявила журналистка Леся Рябцева, выступая на пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее мнению, есть доля лукавства, что основателю так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан иноагентом) не интересны регионы, ведь Навальный открывал свои штабы в разных городах России. При это понятно, что «больше хайпа» приносят Москва и Петербург, а регионы — неокученное поле, указала она.

Отвечая на вопрос Руслана Осташко, главного редактора проекта PolitRussia.com, как относятся «оппозиционеры» к тем, кто перешел в лагерь разочаровавшихся, Рябцева заявила, что эту категорию либералы травят, хотя, по ее мнению, это глупо.

Осташко указал, что Навальный популярен среди молодежи благодаря Интернету, а КПРФ, с некоторым членами которой блогер активно сотрудничает, — рабочая лошадка. Он напомнил, что единственная партия, которая не поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ, была именно она.

Что касается давления на молодежь, то, по мнению Рябцевой, это хорошо, поскольку это позволит увеличить явку на выборы, а с возрастом она станет более ответственной.