Санкт-Петербург, 3 февраля. Российская оппозиция постепенно мельчает, заявил автор расследования Федерального агентства новостей Сергей Ушаков. Выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», он заявил, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский стал просто «ответственным вашингтонским обкомом по России».

«Оппозиция действительно мельчает. У меня есть такое ощущение, что Навальный не против распоряжаться деньгами», — отметил Ушаков.

Расследователь также подчеркнул, что Навальный нашел свою золотую жилу, привлекая к протестам молодежь.

«Сейчас человек нашел свою золотую жилу, он занимается своей деятельностью, ездит отдыхать. Но есть несчастная молодежь, некритичная масса, из которой можно лепить, что угодно», — добавил он.

Единственным средством борьбы с деструктивным влиянием либералов Ушаков назвал обнародование фактов о зарубежных источниках финансирования так называемой «оппозиции». Так, например, известно, что ФБК (организация признана иностранным агентом в России) Навального спонсирует беглый российский олигарх Евгений Чичваркин, который в настоящее время проживает в Лондоне.