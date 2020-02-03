Ученые из Гарварда объяснили связь ранней седины и стресса

Вашингтон, 3 февраля. Ученые Гарвардского университета установили связь между стрессом и появлением седины в волосах.

В исследованиях были задействованы черные мыши. Подопытных зверьков поместили в такие условия, при которых они регулярно испытывали боль. В результате первая группа мышей «поседела».

Вторая группа мышей находилась в комфортных условиях, и цвет их шерсти остался прежним. Как отмечает издание Ria56, седые волосы появляются, когда нарушается работа надпочечников. А это происходит при сильном стрессе.

В нормальном состоянии надпочечники производят норадреналин, который приводит к выработке пигментов в организме человека или животных. Результаты своей работы американские ученые опубликовали в австрийском издании Der Standard.

Исследованием феномена ранней седины также занимались ученые из Испании. Они пришли к выводу, что седина не связана со здоровьем человека. Часто организм сам лишает волосы необходимого пигмента и направляет его на защиту от болезни Альцгеймера.

Специалисты считают, что у людей с ранней сединой намного выше шансы дожить до глубокой старости. При этом американские ученые нашли способ, как избавиться от седины и потери волос. Для этого нужно тщательно изучить работу белка SCF, который отвечает за пигментацию.