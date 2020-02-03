Эрдоган расширяет незаконную геологоразведку в Восточном Средиземноморье при поддержке ПНС

Турция предпринимает шаги по расширению геологоразведки месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье, используя турецко-ливийский меморандум.

В ноябре 2019 года Турция подписала меморандум о делимитации морских границ с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем (ПНС — международно признанное, однако фактически нелегитимное правительство Ливии). Это соглашение фактически разделило значительную часть Восточного Средиземноморья между двумя странами. Меморандум также предусматривает проведение совместных геологоразведочных работ и разработку нефтяных месторождений на шельфе Ливии.

Параллельно было подписано и соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии, которое предусматривает обучение и подготовку военнослужащих, а также укрепление отношений между военными двух стран. Фактически это позволит Реджепу Тайипу Эрдогану на легитимном основании расположить в Ливии турецкие военные базы.

Заметим, что неофициально Анкара уже давно поддерживала ПНС в его борьбе с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) генералом Халифой Хафтаром. Турецкие власти поставляют ПНС оружие и перебрасывают в Триполи сирийских наемников из Идлиба. Причем поставки турецкого оружия в Триполи нарушают оружейное эмбарго ООН, которое наложили на Ливию еще в 2011 году. Но политическое выживание правительства ПНС в силу отсутствия равно значимых партнеров в регионе рассматривается Анкарой в качестве краеугольного камня в вопросе прочности турецкой позиции в конфликте вокруг морских границ в Восточном Средиземноморье.

Соглашение с Ливией является продуктом турецкой доктрины Mavi Vatan («Голубая Родина»), суть которой состоит в том, что Анкара может легитимно претендовать на обширную морскую юрисдикцию в Эгейском и Средиземном морях. По словам самого автора идеи — адмирала в отставке Джема Гюрдениза, пространство «Голубой родины» турков — аналог входящих в Национальный обет территорий, на которых предполагалось построить Турецкую Республику после войны за независимость (длилась с 1919-го по 1923 года). Как и не вся территория национального обета вошла в состав в нового государства, так и не все морские границы были закреплены за Турцией.

Сегодня идеи адмирала Гюрдениза об установлении турецкого суверенитета над спорными морскими территориями официально звучат на самом высшем уровне в Анкаре. Заметим, что необходимость сохранения за Турцией обширного пространства южного морского приграничья продиктована как экономическими, так и геополитическим расчетом. Из всего объема внешней торговли страны примерно 89% приходится на морские перевозки. Неспособность отстоять свое право на владение исключительной экономической зоной может дискредитировать политику Анкары по превращению страны в региональный транспортный и энергетический коридор.

Разумеется, меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон вызвал крайне негативную реакцию со стороны других средиземноморских государств, таких как Греция, Кипр, Египет и Израиль. Греция, например, считает, что этот договор, разграничивающий шельф и исключительные экономические зоны Турции и Ливии, лишает подобных же зон находящиеся между этими двумя странами греческие острова. К тому же он провел между Турцией и Ливией границу внутри ИЭЗ Греции, практически вплотную к Криту.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри назвал этот меморандум «незаконным» и «нарушающим экономические права других государств Восточного Средиземноморья». В конце января этого года министры иностранных дел Италии и Кипра в совместном заявлении после переговоров в Риме отметили, что эта сделка между ПНС и Анкарой «не может иметь правовых последствий для других стран». Они сказали, что считают меморандум о морской границе между Турцией и ПНС «неприемлемым» и «нарушающим международное право и суверенные права других стран».

Напомним, что Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и настаивает, что не допустит проведения геологоразведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Анкара постоянно направляет в ИЭЗ Кипра свои буровые суда, которые сопровождаются турецкими военными кораблями. По версии Анкары, эти суда находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Анкары, не признает ни одно другое государство мира.

Так, в начале второй половины января министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил об отправке бурового судна «Явуз» с целью разведки углеводородов в зону, которая, по утверждению официальной Никосии, находится в пределах восьмого разведочного блока кипрской ИЭЗ, где лицензии на разведку газа уже были предоставлены итальянской компании Eni и французской Total. В контексте имеющегося у турецкого судна предписания вести буровые работы в этой зоне с 18 января по 24 мая греко-кипрские власти заявили, что «Турция превращается в пиратское государство в Восточном Средиземноморье».

Сейчас Анкара начинает вступать в прямой дипломатический конфликт по вопросу Восточного Средиземноморья и со странами Евросоюза, в первую очередь — с Францией и Грецией. Напомним, что 29 января президент Франции Эммануэль Макрон встретился с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Лидеры двух стран заняли общую позицию по отношению к Турции. Макрон выразил недовольство в связи с тем, что Турция до сих пор переправляет через Средиземное море наемников из Сирии на территорию Ливии для поддержания ПНС. Он отметил, что это является серьезным нарушением договоренностей, которые были достигнуты странами-участниками международной конференции в Берлине 19 января. Президент Франции пообещал в случае продолжения Анкарой подобной деятельности направить военные корабли в регион. Греческое министерство обороны также подтвердило свое намерение отправить военные корабли в Восточное Средиземноморье для противодействия Турции, которая, по его мнению, «нарушает суверенитет практически всех своих соседей».

Сам Евросоюз осудил Турцию за «провокационные действия» в Восточном Средиземноморье и Эгейском море (имеются в виду операции по добыче углеводородов в ИЭЗ Кипра), назвав притязания Анкары «не имеющими законных оснований» шагами. Вашингтон также не скрывает своего недовольства решением Турции отправить буровые суда для разведки и добычи углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. В середине декабря 2019 года Конгресс США принял два законопроекта о расходах на иностранную помощь, в рамках которого увеличивается помощь Кипру «для укрепления его безопасности», при этом данный шаг увязывается с «незаконной деятельностью» Анкары по разведке и добыче нефти и газа у кипрского побережья. 15 января представитель Государственного департамента США заявил, что греческие острова имеют с Турцией одинаковые права не только на ИЭЗ, но и на континентальный шельф.

Из-за своей позиции по статусу Турецкой республики северного Кипра Турция сегодня остается вне региональных механизмов по освоению богатых газом участков. Так, 2 января Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о трубопроводе EastMed, который в будущем будет способен обеспечить до 10% потребностей ЕС. Проект по прокладке 1,9 километра трубы по дну Средиземного моря до берегов Италии должен занять семь лет и потребует инвестиций объемом шесть миллиардов долларов. В ответ на это Турция еще больше расширяет зону действия своего растущего национального исследовательского флота в спорных районах.

В конце января турецкое буровое судно «Явуз» начало работы на южном участке исключительной экономической зоны непризнанной Анкарой Республики Кипр. Подобная демонстративная акция наряду с недавним дипломатическим прорывом на ливийском направлении может рассматриваться как часть единой стратегии, которая свидетельствует о нарастании беспокойства по поводу ослабления турецкого влияния в регионе. 1 февраля Кипрское информационное агентство со ссылкой на источник в военных кругах сообщило о том, что турецкое сейсмологическое судно Oruс Reis прибыло с несанкционированной миссией в ИЭЗ Республики Кипр. В сообщении говорится, что судно Oruc Reis сопровождал греческий военный корабль Nikephoros Fokas. Греческие власти считают провокационным появление в этот день турецкого судна на греческом континентальном шельфе в акватории Эгейского моря.

В своих неуемных амбициях Эрдогана не останавливает ни то, что действия Анкары в Восточном Средиземноморье медленно, но верно приведут ее к политической изоляции (поскольку ее притязания на месторождения нефти и газа там попросту не имеют законных оснований), ни то, что он выступает на стороне сомнительного союзника (нелегитимного ПНС), ни даже тот факт, что, защищая свои права, согласно турецко-ливийскому меморандуму, и продолжая поставлять оружие и боевиков из Сирии в Триполи, он делает Турцию фактически лидером по экспорту террористов за рубеж. Анкара упрямо продолжает гнуть свою политическую линию в Восточном Средиземноморье, в основном потому, что Эрдоган уверен, что неподкрепленная военной силой дипломатия неэффективна, а пассивность в вопросе определения статуса морских границ недопустима для благополучного будущего страны.