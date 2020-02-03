Ливийский посол в Нигере отказался подчиняться ПНС

Ниамей, 3 февраля. Абдалла Башир, ливийский посол в Нигере, заявил, что он больше не представляет интересы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и не подчиняется ему. Он также добавил, что ПНС способствует эскалации конфликта в стране и препятствует сохранению мира, сообщает Afrigate News.

Издание опубликовало видео, записанное временным поверенным в делах Ливии в Нигере, где он рассказал о своем решении встать на сторону Палаты представителей Ливии. Сотрудник дипломатической миссии подчеркнул, что больше он не будет выполнять указания из Триполи.

По словам Башира, ПНС сильно зависит от внешних сил, которые не стремятся к окончанию внутриливийского конфликта, а наоборот, только усугубляют ситуацию внутри страны.

В завершение посол добавил, что с этого момента он будет подчиняться Палате представителей — единственному легитимному органу власти в Ливии, законно избранному народом. Аблалла Башир поддерживает Ливийскую национальную армию в борьбе против терроризма.

Как известно, ПНС подписало с властями Турции несколько соглашений о сотрудничестве, в том числе и в военной сфере. Анкара на постоянной основе снабжает Триполи оружием и боеприпасами (на это введено эмбарго ООН), а также направляет туда нанятых в Сирии террористов. Такой симбиоз ПНС и Турции негативно сказывается на внутриливийской обстановке, препятствуя режиму прекращения огня.