Киев, 3 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал почетный караул в украинской столице бандеровским лозунгом после того, как вместе с главой украинского государства Владимиром Зеленским прослушал гимн Украины. Видеоролик размещен в понедельник на официальной странице офиса украинского лидера в социальной сети Facebook.

На кадрах запечатлено, как турецкий лидер вместе с Зеленским прошли по красной дорожке, после чего глава Турции повернулся лицом к микрофону и, обращаясь к караулу, произнес: «Слава Украине!». Украинские военные в ответ сказали: «Героям слава!».

По информации пресс-службы украинского президента, затем руководители двух стран отправились на встречу за закрытыми дверями. Кроме того, как ожидается, они примут участие в восьмом заседании Стратегического совета, подпишут двусторонние документы и встретятся с представителями прессы.

Напомним, Степан Бандера являлся лидером группировки ОУН-УПА1 (запрещена в России).

Ранее посол Украины в Анкаре Андрей Сибига сообщил, что во время визита Эрдогана в Киев будет подписано соглашение с Зеленским о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму в 50 миллионов долларов.

Комментируя Федеральному агентству новостей заявление украинского дипломата, глава независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский указал на то, что турецкому лидеру и без «нужд ВСУ» есть на что потратить такие средства.

«Если только Зеленский не подарит туркам Одессу. Видите ли, украинским политикам очень хочется торговать родиной, а с кем именно — им, в принципе, все равно», — подчеркнул Сатановский.

1 Организация запрещена на территории РФ.