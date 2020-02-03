Буддийский лама Цымпилов принес на оцифровку для «Дороги памяти» фотографии дедов

Министерство обороны РФ продолжает принимать фотографии и информацию для мультимедийной галереи «Дорога памяти». Во вторник, 4 февраля, в городах России откроются пункты оцифровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта МО РФ. Портреты своих дедов уже принес в пункт сбора в Центральном музее ВС РФ глава объединения буддистов Москвы, председатель московского дацана «Легшед Даржалинг» лама Баир Цымпилов. Подробнее в материале ФАН.

По замыслу министра обороны РФ Сергея Шойгу к 9 мая 2020 года в подмосковной Кубинке строится храм Победы. Хотя предполагается, что он посвящен всем воинам, сражавшимся за Россию в период Великой Отечественной войны и в другие времена, по концепции это все же православный собор. Чтобы вспомнить своих предков, вне зависимости от их вероисповедания, мог любой россиянин, вокруг храма строится мультимедийная галерея «Дорога памяти». В ней будут представлены имена всех, призванных на войну 1941-1945 годов.

Лама Баир Цымпилов рассказал, чьи фотографии и фамилии он загрузил в пункте оцифровки в Центральном музее ВС РФ. На плакатах ламы два его деда — Аюр Цымпилов и Баисхалан Цымпилов. Первый с 1942 года и до конца войны был разведчиком минометного подразделения. Второй сначала был наводчиком артиллерийского оружия в составе Таманской дивизии Южного флота Керчи, потом стрелком, а еще позже сопровождал воинские грузы в Северо-Кавказском военном округе.

«Война — это очень страшно, — говорит Баир Цымпилов. — Она не выбирает национальность, для всех она одинакова. Врага надо побеждать всем вместе, всем миром, вне зависимости от вероисповедания. Наши отцы, деды показали героический подвиг в годы Великой Отечественной войны и в сражениях, и в тылу. И победили они благодаря внутреннему стержню и сильнейшему характеру».

Напомним, исконными буддийскими регионами на территории современной Российской Федерации считаются Бурятия, Калмыкия, Забайкальский край, Алтай, Тува, Иркутская область. В Отечественную войну буддисты вступили в период репрессий: с 1929 по 1936 годы в СССР разрушили больше 150 буддийских храмов, дацанов и ступ. Лам арестовывали, ссылали, расстреливали, объявляя врагами народа и шпионами: репрессиям подверглись примерно 25 тысяч представителей буддийского духовенства.

С началом войны Тува добровольно передала Москве свой золотой запас и всю добычу тувинского золота. Небогатая республика приняла войну как собственную беду и предоставила фронту 50 000 боевых коней, 750 000 голов скота. Уточнялось, что каждая тувинская семья отдала фронту от 10 до 100 голов скота. Тувинцы снабжали Красную Армию лыжами, полушубками, рукавицами, валенками, овечьей шерстью, мясом и топленым маслом, мукой, телегами и санями.

По советским экспертным оценкам, совокупные поставки Монголии и Тувы СССР в 1941-1942 годах по объему были лишь на 35% меньше, чем общий объем западных союзнических поставок в те годы в СССР – то есть из США, Канады, Великобритании, Австралии, Южнофриканского союза, Австралии и Новой Зеландии вместе взятых.

Буддистам, имевшим познания в традиционной медицине, разрешили также помогать в госпиталях и оказывать помощь раненым на фронтах.

Первый буддийский храм, который уже почти десять лет пытаются построить на Поклонной горе в Москве, планировали открыть к 2015 году и посвятить 70-летию Победы и памяти всех буддистов, погибших в годы войны. А пока что буддисты, как и все другие верующие или неверующие жители России, смогут занести имена и фото погибших на фронтах войны родственников в проект «Дорога памяти».

В Москве пункт оцифровки фотографии будет открыт в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) на Суворовской площади.

Напомним, «Дорога памяти» откроется 9 мая 2020 года вместе с храмом Победы. Каждый посетитель сможет пройти по ней свои 1418 шагов в длину — по числу дней и ночей Великой Отечественной войны.

Предполагается, что уникальный проект увековечит подвиг 33 миллионов участников войны. Также в галерее будет собрана земля со всех воинских захоронений красноармейцев в России и за рубежом.