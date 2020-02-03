Little Big, Гагарина и Бузова могут представить Россию на Евровидении-2020

Москва, 3 февраля. Представлять Россию на Евровидении-2020 могут группа Little Big и певица Полина Гагарина. Артисты попали в шорт-лист претендентов на участие в международном музыкальном конкурсе.

Помимо этого, в списке есть Александр Панайотов, 25-летний Димаш Кудайберген из Казахстана и 29-летняя Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом ZIVERT, пишет портал Super.

В минувшую субботу композитор и продюсер Игорь Крутой высказал мнение, что на Евровидение от России поедет именно Панайотов (он начал свою карьеру еще в 2005 году, несколько раз пытался пройти отбор на Евровидение, был участником шоу «Голос»). Однако продюсер певца Григорий Лепс в ответ заверил, что этот вопрос не решен и никакой точной информации по этому поводу нет. Как отмечает Федерал Пресс, в списке претендентов есть и Ольга Бузова.

Напомним, в 2019 году Россию на конкурсе представлял Сергей Лазарев. Он занял третье место. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Вторую строчку занял итальянский певец Махмуд. В этом году Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.