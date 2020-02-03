Пенсионерка посоветовала депутату Рады продать мозги после его совета по выживанию

Москва, 3 февраля. Украинская пенсионерка резко ответила депутату Верховной рады Евгению Брагару («Слуга народа»), который ранее предложил ей продать собаку, чтобы оплатить коммунальные счета.

«Пусть продаст свои мозги! Чтобы знал, кому, что и когда говорить!» — возмутилась она.

Как сообщает телеканал 360, скандал разгорелся во время ток-шоу «Голос народа», участником которой стала украинская пенсионерка. Женщина обратила внимание, что на сегодняшний день ее пенсия ниже, чем счета по ЖКХ, и спросила у депутата Брагара, как ей прожить на 80 долларов в месяц (5,1 тыс. рублей). Народный избранник не растерялся и предложил собеседнице продать собаку.

«Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно себе оплатить», — отметил он.

Подобное высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала слова Брагара «пробитием дна» и предложила продать оптом всех депутатов от «Слуги народа». В итоге 25-летнему парламентарию пришлось оправдываться. Он заявил, что лишь недавно пришел в политику и пока не научился отвечать на «чувствительные вопросы».

На выступления депутата обратили внимание и однопартийцы. Так, например, замглавы фракции Евгения Кравчук подчеркнула, что партия не одобряет подобных утверждений, и что сказанное Брагаром не отражает позиции «Слуги народа».

Отметим, что рост услуг ЖКХ на Украине во многом объясняется процессом евроинтеграции страны. Евросоюз обязал Киев повысить коммунальные платежи, чтобы гарантировать возврат выданных Украине кредитов.