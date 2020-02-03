Коронавирус 2019-nCoV: симптомы, карта распространения, профилактика

По всему миру бушует эпидемия коронавируса. 2019-nCoV начал свое распространение из Китая и пришел уже в 22 страны. О том, как защититься от нового вируса и когда настанет пик вспышки — читайте в материале ФАН.

В ожидании пика

Первая вспышка неизвестной ранее болезни была зафиксирована в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань. Именно Ухань стала главным очагом инфекции. На текущий момент город, как и ряд других в Китае, закрыт на карантин.

Появлялись сообщения о том, что вирус был создан искусственно, однако специалисты опровергают эту версию и считают ее неправдоподобной.

Новый инфекционный агент получил название 2019-nCov. Всего вирус охватил 22 страны, в числе которых и Россия. Первый случай заболевания вне Китая произошел 13 января в Таиланде.

В списке стран, в которые уже проник новый коронавирус — Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия и Великобритания.

В нашей стране первые случаи заражения произошли в Тюменской области и Забайкальском крае. Состояние двух заболевших пневмонией 2019-nCoV медиками оценивается как удовлетворительное.

Пик распространения коронавируса нового типа в Китае настанет через 10-14 дней. Ряд стран уже закрыли транспортное сообщение с Китаем.

Удушающий вирус

Главными симптомами болезни являются лихорадка, чувство сдавленности в груди и кашель. Человек, заболевший 2019-nCoV, чувствует сильную усталость. Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие. Размножаясь в легких, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

Проверенных методов лечения, вакцины или лекарства от нового коронавируса на текущий момент не существует. Член группы экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая Чжан Вэй заявил, что ни одно лекарство сейчас не имеет доказанного эффекта в этой сфере.

В основном, медики используют различные антивирусные препараты, которые помогают с той или иной степенью эффективности. К примеру, в Таиланде во время лечения 71-летней китаянки с пневмонией 2019-nCoV использовался препарат против гриппа Осельтамивир и антиретровирусный препарат Ритонавир (он также используется при лечении СПИДа и вирусного гепатита С).

Однако клинических исследований на данный момент не проводилось. Медики всего мира ищут средство против новой болезни. Россия и Китай в настоящее время разрабатывают вакцину против нового вируса. Для этого китайские ученые передали российским коллегам геном коронавируса 2019-nCoV.

Учеными из Гонконга была разработана вакцина против нового коронавируса, однако ее испытания могут занять больше года.

Министерство здравоохранения России перечислило лекарственные средства, рекомендованные для лечения нового коронавируса. Это Ритонавир, Рибавирин и рекомбинантный интерферон бета-1b.

Профилактически препараты необходимо применять в течение первых 48 часов после контакта с больным. Но вирусы размножаются и, соответственно, мутируют очень быстро. Ученые из университета Миннесоты предостерегают, что всего лишь одна мутация сможет сделать вирус гораздо более сильным и заразным.

Чистота — залог здоровья

Если болезнь трудно вылечить — необходимо от нее защититься. Роспотребнадзор призвал соблюдать правила гигиены для недопущения распространения новой болезни. В ведомстве советуют мыть руки после посещения транспорта и общественных мест, перед принятием и приготовлением пищи. К лицу и глазам можно прикасаться лишь чистыми руками.

Если доступа к воде нет — пользуйтесь дезинфицирующими средствами или влажными салфетками.

Необходимо также надевать маску в общественных местах. Менять ее нужно каждые несколько часов. Избегайте тесного контакта с людьми, которые страдают ОРВИ.

Также необходимо поддерживать свой иммунитет и употреблять в пищу продукты, богатые важными для защитной функции организма веществами. Это витамины С и Е, а также цинк.

И, разумеется, следует избегать потенциально опасные для путешественников регионы. Министерство транспорта России настоятельно порекомендовало россиянам не летать в Китай. В ведомстве пообещали, что российские авиакомпании будут полностью возвращать стоимость билетов в случае отказа от поездки в Китай.

Чума XXI века

По состоянию на первое февраля в Китае 11820 заболевших. Всего в мире новым коронавирусом было инфицировано 11950 человек, из них 1795 — в тяжелом состоянии. В карантине находятся 118 478 человек. За все время от болезни выздоровело 242 человека, умерло 259 человек.

Однако уже на момент третьего февраля в мире заражено 17390 человек. В тяжелом состоянии — 2296. Выздоровело 445 человек, а умерло 362.

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба.

Министерство здравоохранения Италии призвало относиться к борьбе с коронавирусом как к противостоянию чуме.

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздерживаться от любых поездок в Китай из-за коронавируса из за опасности распространения эпидемии. Также МИД РФ поручено временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР.

1 февраля Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая. Покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться новый тип коронавируса, выразили готовность 133 россиянина.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем.