Ходорковский решил работать с КПРФ и Навальным из-за провала схемы по развалу РФ

Санкт-Петербург, 3 февраля. Блогер Алексей Навальный зарабатывает популярность в интернете среди молодежи, а КПРФ — это рабочая лошадка. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию» главный редактор портала «ПолитРоссия» Руслан Осташко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы говорим о том, что оппозиция нужна — это критика, это здорово», — заявил Осташко.

В свою очередь, журналист и блогер Леся Рябцева отметила, что не общается с оппозицией, поскольку их слова расходятся с действиями.

«Я не общаюсь с оппозицией, очень сильно разочаровалась, когда увидела, что они говорят одно, а делают другое. У них нет альтернативы — это один Навальный», — подчеркнула Рябцева.

Она также напомнила, что раньше у Ходорковского была идея создать горизонтальную схему, которая в итоге не принесла результатов, поэтому он решил сотрудничать с КПРФ и Навальным.

«Старшее поколение знает о КПРФ, молодежь не знает ничего. Оппозиция выбрала правильную тактику, так как молодежь не знакома с КПРФ. Внутри оппозиции есть конфликт, мне кажется, сотрудничество с коммунистами — это понимание собственной никчемности», — резюмировала Рябцева.

В понедельник в медиацентре «Патриота» проходит пресс-конференция «Ходорковский купил российскую оппозицию», на которой журналисты и эксперты обсуждают результаты расследования Федерального агентства новостей, свидетельствующие о том, что команда беглого олигарха перестроилась от покупки несистемной оппозиции к работе с системной оппозицией, а также начинает активное сотрудничество с КПРФ.