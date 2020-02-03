В «Единой России» прокомментировали инициативу о штрафах для шумных соседей

Москва, 3 февраля. Если законодательная инициатива о штрафах для шумных соседей будет сформулирована, «Единая Россия» рассмотрит ее на своих консультативно-экспертных советах. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Исаев отметил, что говорить о таких штрафах пока рано.

«В данном случае об инициативе говорить преждевременно. Это слова, которые произнесла депутат. Законодательной инициативы мы не видели, она к нам не обращалась», — констатировал он.

Он пояснил, что после появления соответствующего документа автору рекомендуют пройти процедуру рассмотрения его идеи в экспертно-консультативных советах и координационном совете по законотворчеству, который существует во фракции. Для того чтобы подробно обсуждать, нужно знать, что конкретно имеется в виду, обратил внимание парламентарий.

«На сегодняшний день вопрос «тишины» регулируется законодательством субъектов федерации. На мой взгляд, это справедливый подход. Понятие «тишины» — одно в промышленном городе и совсем другое в курортном городе», — указал он.

По его словам, вводить единые критерии трудно.

«Штраф в 50 тысяч рублей — это один из самых крупных штрафов, который сегодня содержится в Кодексе об административных правонарушениях [России]. Я не убежден, что его надо вводить в данном случае», — добавил Исаев.

«Если законодательная инициатива будет сформулирована, мы ее рассмотрим на наших консультативно-экспертных советах», — подытожил депутат.

Как ранее сообщалось в СМИ, группа депутатов во главе с Ольгой Павловой («Единая Россия») разработала пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс РФ. Документ предполагает появление на федеральном уровне наказания за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время — в период 23.00 до 7.00. Сумма штрафа может составить от 5 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан, для юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.