Санкт-Петербург, 3 февраля. Главный редактор проекта PolitRussia.com Руслан Осташко, выступая на пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», рассказал о «случайных» встречах представителей «оппозиции» с американскими дипломатами.

Журналист отметил, что оппозиция нужна России, однако россияне должны понимать, где нормальная оппозиция, а где купленная.

Он напомнил, что на выборах в 2015 году в Костроме выдвигался Илья Яшин. «Оппозиционер» решил выпить кофе в месте, где «совершенно случайно» оказался представитель американского посольства, отметил Осташко. Кроме того, однажды «застукали» скандального блогера Алексея Навального в одном ресторане с одним из топовых дипломатов США, и таких историй «случайных встреч» много, добавил журналист.

По его мнению, законы о СМИ нужно не только соблюдать, но и улучшать. Россияне, как считает Осташко, должны понимать, кто стоит за тем или иным медиаресурсом.

Генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев напомнил, что грядут выборы в Государственную думу и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Беглый олигарх Михаил Ходорковский уже не согласен с предложенными президентом РФ изменениями, и представители бизнесмена уже разъезжают по городам РФ, устраивая митинги против поправок.