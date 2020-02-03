В Госдуме напомнили Польше, кому она обязана своим существованием

СССР настаивал не просто на возрождении Польши, но и обеспечил для нее очень серьезные территориальные приобретения на Западе за счет тех земель, которые находились под контролем Германии. Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы РФ Дмитрий Новиков.

«Исторический спор»

Польша якобы выиграла «исторический спор с Россией», поэтому пришло время для нормализации отношений между двумя странами. Такое громогласное заявление сделал польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

«Я также думаю, что этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось», — заявил он.

Польский министр отметил, что «выступление президента Владимира Путина в «Яд Вашем» (во время всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. — Прим. ФАН) было как-то не особенно антипольским».

«Теперь мы должны стремиться к тому, чтобы успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи», — заключил глава польского МИД.

Попытка переписать историю

Как отметил Дмитрий Новиков, Польша никакой «исторический спор» выиграть не может, потому что то, что имеют ввиду многие польские политики, имеет отношение к политике, а не к истории. Варшава пытается переписать конкретные исторические сюжеты. По мнению депутата, можно попытаться переписать историю, но от этого не изменится ход реальных событий, которые имели место быть, например, в ходе Второй мировой войны.

«Мы только что в Государственной думе открыли выставку, которая посвящена 75-летию Ялтинской конференции. И она дает хороший повод вспомнить, что Польша как государство прекратило свое существование в конце 30-х годов, не сумев противостоять гитлеровской агрессии. Когда обсуждалось послевоенное устройство мира лидерами антигитлеровской коалиции, судьба Польши могла быть весьма незавидной, если бы возобладали рецепты Черчилля, а не Сталина», — пояснил Дмитрий Новиков.

Депутат заметил, что именно Советский Союз настаивал не просто на возрождении Польши, но и обеспечил для нее очень серьезные территориальные приобретения на Западе. При этом это было сделано за счет немецких земель. Германия имеет все исторические основания сегодня опротестовывать это решение, если пойдет пересмотр послевоенных границ на европейском континенте.

«Поэтому польские политики могут сколько угодно выдавать желаемое за действительное, пытаться сносить памятники советским воинам, но от этого не изменится тот факт, что больше миллиона наших солдат погибли при освобождении Восточной Европы и из них примерно половина — при освобождении Польши. Варшава, самоутверждаясь на авансцене мировой политики, пытается переписывать исторические сюжеты, но подобные игры с прошлым ничего хорошего не сулят», — заключил Дмитрий Новиков.

Ранее Владимир Путин, выступая в Иерусалиме, заявил, что Холокост был и останется глубокой раной, трагедией, о которой будут помнить всегда, а долг современных и будущих политиков — защитить доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость. Российский лидер уверен, что все несут ответственность за недопущение трагедии Второй мировой, нельзя проглядеть первые ростки шовинизма и антисемитизма.