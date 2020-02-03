Сирия, 3 февраля. Террористы «Исламского государства»1 совершили нападение в Дейр-эз-Зоре. Количество погибших турецких солдат в Идлибе выросло до шести.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по укрепленным районам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли на юге Идлиба еще один поселок в окрестностях Серакиба, в Алеппо и Хаме наносят удары по опорным пунктам джихадистов.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение на боевиков «Демократических сил Сирии» на востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в совершении нападения в Алеппо на протурецкого бойца, трех боевиков потеряли в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На севере провинции в зоны протурецких сил неизвестные убили одного из бойцов «Сирийской национальной армии» подконтрольной Анкаре. Как передает агентство Rojava Network, инцидент произошел в городе Аль-Баб, бойца ударил ножом неизвестный, после чего скрылся с места преступления. Протурецкие бойцы подозревают, что за нападением стоят курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), которые периодически совершают вылазки с целью диверсий и дестабилизации ситуации в регионе.

Сообщается, что совместное российско-турецкое военное патрулирование восточных окрестностей города Айн-аль-Араб (Кобани) было отменено, так как турецкие военнослужащие не прибыли к началу мероприятия, о чем также сообщает источник.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стрелок, вооруженный автоматической винтовкой, застрелил нескольких боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в деревне Аль-Дахла в восточной части провинции, как сообщает источник в сети Twitter (@Hasakah4Adam). Три боевика скончались на месте. Ответственность за нападение уже взяли на себя террористы «Исламского государства», опубликовав заявление о нападении на подконтрольном им медиаресурсе «Амак».

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в районе поселка Абу-Дафна, обстреливают из тяжёлой артиллерии окрестности поселков Мунтаф и Маар-Балит, расположенные в горах аз-Завия, как сообщает новостной портал Step News. В это время авиация наносит удары с воздуха по позициям джихадистов в районе поселка Тафас и Тель-Султан. Как передает новостной портал Masar Press Net, вертолеты ВВС Сирии сбросили бомбы на опорные пункты радикалов и укрепленные огневые точки, а также атаковали линии обороны радикалов в районе поселка Сармин и у Тафтаназа.

Следом после освобождения поселка Сан, сирийская армия выбила джихадистов из соседней деревни Аз-Закар в западных окраинах Серакиба, как передает портал Step News.

Число турецких военных, погибших при обстреле в сирийском Идлибе возросло до шести человек, как сообщает Министерство обороны Турции. Напомним, утром поступила информация, что в районе Серакиба пострадали девять турецких военнослужащих, четверо скончались. По данным Министерства обороны РФ, инцидент произошел в два часа ночи. Турецкая армия не уведомила предварительно генеральный штаб сирийской армии о своих передвижениях в идлибской зоне деэскалации, в результате чего военнослужащие попали под обстрел.

Провинция Хама

Отряды правительственной армии проводят обстрелы из тяжёлой артиллерии укрепления джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» окрестностях деревни Шахраназ и Карат-Джурн, расположенных на высотах Шахшабу в северо-западной части провинции. Как передает новостное агентство Step News, информация о потерях боевиков в живой силе и технике пока что уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.