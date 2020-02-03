Серуканов рассказал, какие задачи Ходорковский ставил ФБК Навального

Санкт-Петербург, 3 февраля. В признанном иноагентом ФБК к Михаилу Ходорковскому относятся как к клоуну, а в его «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ) занимаются только распилом, заявил бывший сотрудник признанного иноагентом ФБК, юрист Виталий Серуканов в ходе пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Навальный укусил руку Ходорковского, но при этом он его побаивается. Это партнерство без уважения, основанное на финансовой прибыли», — добавил он.

По словам Серуканова, в 2015 году Ходорковский ставил ФБК следующие задачи: «Работать в регионах, искать людей». При этом суммы выделялись огромные: