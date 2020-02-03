Серуканов рассказал о разделе российской «оппозиции» Ходорковским и Навальным

Санкт-Петербург, 3 февраля. Оппозиция в России должна быть рождена внутри страны, а не в вашингтонском обкоме, то, что происходит в государстве с этим движением сейчас — лишь ее симуляция. Об этом заявил юрист Виталий Серуканов.

Ситуацию с российской оппозицией Серуканов прокомментировал на пресс-конференции в медиацентре «Патриота», где в понедельник, 3 февраля, обсуждают тему «Ходорковский купил российскую оппозицию».

Он отметил, что в настоящее время так называемая российская оппозиция разделена между двумя группами влияния, за которыми стоят скандально известный основатель ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный и опальный олигарх Михаил Ходорковский.

«Эти ребята преследуют свои интересы. Ходорковский любит вкладываться в образование, Навальный отправляет молодежь как пушечное мясо», — напомнил он.

По словам Серуканова, чтобы оппозиция в РФ стала той силой, которой должна быть в идеале, она «должна родиться внутри, а не в вашингтонском обкоме».

«У Навального нет того, что касается улучшения жизни, его профсоюзы — это муляж. Бесконечно кричать «волки, волки» — это прибыльный путь, но не полезный», — резюмировал он.

Доказано, что псевдоппозиционеры, которые пытаются действовать на территории РФ, работают по указаниям и при поддержке Запада. Ранее в собственном расследовании «Анатомия протеста 2019» редакция Федерального агентства новостей рассказала, как в ходе незаконных митингов Запад вмешивался во внутренние дела России. ФАН установил, что работников ФБК консультировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон.