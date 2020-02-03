Скабеева призвала депутата Журавлева не развивать «китаефобию» в России

Правительство России приняло решение депортировать из страны иностранцев, у которых выявлен коронавирус. Депутат Госдумы Алексей Журавлев приветствовал эту меру, а тележурналистка Ольга Скабеева призвала не распространять в России «китаефобию».

Как сообщил на оперативном совещании в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин, на днях был подписан национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, а сам коронавирус внесен в перечень особо опасных заболеваний.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлен коронавирус, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию и карантин», — отметил глава кабмина.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что по приказу президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина приняты меры по эвакуации самолетами Воздушно-космических войск (ВКС) более ста российских граждан из китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована эпидемия коронавируса. По прилету в Россию они будут находиться на 14-дневном карантине.

В связи с этим ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов поинтересовался у гостя своей студии — депутата Госдумы Алексея Журавлева, «не накличет ли Россия на себя беду», поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает против вывоза из эпицентра эпидемии любых граждан.

«Все правильно делаем! Что значит — не вывозить своих граждан? Это наша конституционная обязанность! Мы должны защищать наших граждан, где бы они ни были и что бы с ними ни случилось. Другое дело, что все должно быть правильно организовано. Вот и отправятся на карантин. Может, это не очень приятно, но это надо. Мы поступаем верно», — ответил парламентарий.

Журавлев поддержал идею депортировать из России иностранных граждан, которые заболели коронавирусом.

«То есть мы сейчас депортируем всех подозрительных китайцев?» — уточнила у депутата ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева.

«Да, и это будет правильно! — ответил Алексей Журавлев. — Кто уже больной, пусть здесь лечится. А если есть подозрения — до свидания!».

Парламентарию возразил врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

«Китайцы уже боятся ходить по нашей стране. Все от них шарахаются. И не дай бог китаец где-нибудь чихнет!» — заметил медик.

«А что с ними делать? Обниматься и целоваться что ли? Правильно делают, что боятся! А вы не боитесь?» — отреагировал на это Журавлев.

«Не развивайте китаефобию в нашей стране!» — призвала депутата Скабеева.

«Я не развиваю. Но сам Китай сегодня строит великую вирусную стену вокруг себя. И правильно делает. Он с этим справится», — ответил Журавлев.

Ольга Скабеева назвала эту информацию «тревожно-волнительной».

«Оснований для паники нет. Давайте на этом условимся. Для борьбы с коронавирусом в России есть все необходимые лекарства и средства защиты. Об этом сегодня на совещании правительства тоже было сказано», — заметила телеведущая.

И тут же она озвучила статистику, согласно которой коронавирус 2019-nCoV побил рекорд атипичной пневмонии 2002 года: 17 390 зараженных, 505 выздоравливающих и 362 смертельных исхода. Случаи инфицирования зарегистрированы в 23 странах, включая РФ.