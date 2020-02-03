Ходорковский и Муратов испугались и не пришли на пресс-конференцию «Патриота»

Санкт-Петербург, 3 февраля. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и главный редактор «Новой газеты» (принадлежит Ходорковскому) Дмитрий Муратов не явились на пресс-конференцию медиагруппы «Патриот», посвященную российской оппозиции. Об этом в понедельник заявил гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Пресс-конференция получила название «Ходорковский купил российскую оппозицию». Поскольку главные герои мероприятия отказались принимать в нем участие, в зале были выставлены их картонные фигуры. Отметим, что на пресс-конференцию также получили приглашения главный редактор проекта PolitRussia.com Руслан Осташко, правозащитник Виталий Серуканов, юрист Илья Ремесло, журналист Леся Рябцева и другие известные медиа-фигуры.

Участники встречи планируют обсудить, как Ходорковский от покупки несистемной оппозиции перешел к работе с системной оппозицией. В частности, беглый олигарх активно сотрудничает с КПРФ.

Ранее сообщалось, что «Открытая Россия» Ходорковского (нежелательная в РФ организация) отчитывала российских оппозиционеров за митинги, которые завершились без арестов.