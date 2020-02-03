Санкт-Петербург, 3 февраля. Беглый олигарх Михаил Ходорковский финансирует оппозиционные СМИ с использованием западных ресурсов. Об этом рассказал в понедельник на пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию» в медиацентре «Патриота» генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

«Мы расскажем об этом, у ФАН есть уникальная информация, опубликуем в ближайшие две недели. Речь пойдет о том, каким образом финансируются российские СМИ с использованием западных ресурсов. Мы говорим об искажении СМИ Ходорковского новостной повестки дня. Это проблема, которую надо решать», — указал руководитель ФАН.

В понедельник, 3 февраля, в медиацентре «Патриота» проходит пресс-конференция «Ходорковский купил российскую оппозицию». В ходе мероприятия представители СМИ и специалисты обсуждают итоги расследования Федерального агентства новостей, доказывающие, что команда бежавшего в Лондон предпринимателя перешла от покупки несистемной оппозиции к работе с системной оппозицией, а также начинает активное взаимодействие с КПРФ.