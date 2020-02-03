Самолет британской разведки заметили у границы Калининградской области

Москва, 3 февраля. У границ России заметили самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint.

Отмечается, что воздушное судно с бортовым номером ZZ666 поднялось с авиабазы Милденхолл, а затем направилось к Калининградской области. По информации мониторингового ресурса Plane Radar, самолет летел на высоте около восьми километров. Он двигался со скоростью 635 километров в час.

В июле самолет Военно-воздушных сил Британии провел разведку у черноморского побережья Российской Федерации. Разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694 в 06.25 по московскому времени сделал круг в районе Новороссийска на расстоянии 61,3 километра от прибрежной зоны. Через полтора часа самолет-разведчик облетел черноморское побережье, приблизившись к берегу в районе Севастополя на расстояние примерно 100 километров и вернулся на аэродром вылета.

В течение последних лет иностранные беспилотные летательные аппараты и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у российских границ. Их фиксируют над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских военных баз в Сирийской Арабской Республике — «Тартус» и «Хмеймим».

Военное ведомство Соединенных Штатов отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы Министерства обороны России.