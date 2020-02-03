Зубарев: Связь Мохова с Ходорковским была доказана, это факт

Санкт-Петербург, 3 февраля. Связь мужа юриста признанного иноагентом ФБК Сергея Мохова с Михаилом Ходорковским была доказана и Федеральным агентством новостей, и телеканалом НТВ, заявил руководитель ФАН Евгений Зубарев на пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Он напомнил, что именно Мохов является ключевым посредником между блогером Алексеем Навальным и Ходорковским. При этом мультимиллионеры Дмитрий и Борис Зимины финансируют Навального напрямую, но сбежавший в Швейцарию олигарх решил использовать другие схемы: «некродруга», мужа протеже блогера Любови Соболь.

«И если Мохов был инструментом для передачи денег Навальному, то машиной по перекачке денег для «оппозиционных» СМИ стал фонд Justice for journalists», — подчеркнул Зубарев.

Глава ФАН пояснил, что этот фонд, как и фонд Бориса Зимина выплачивает огромное количество премий до 1-2 тыс. долларов в месяц: «Такая обработка мнения МБХ-медиа».