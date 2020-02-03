Толстой рассказал, когда европейцы признают правду о Второй мировой войне

Москва, 3 февраля. Европейцы смогут вновь осознать победу Советского Союза во Второй мировой войне лишь спустя некоторое время. Об этом заявил руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Не хочется им признавать, какая страна одержала победу во Второй мировой войне при небольшой помощи союзников и какая страна освободила Европу от фашизма. По всей видимости, нужно еще некоторое время, чтобы понимание этого вернулось в сознание европейцев», — сказал он по итогам состоявшейся на прошлой неделе сессии ПАСЕ.

По словам политика, без его личной просьбы председателю ассамблеи ни один из выступавших на сессии, в ходе которой были мероприятия, связанные с 75-летием освобождения Освенцима, не сказал бы, что лагерь был освобожден красноармейцами.

Бои за освобождение концлагеря и польского городка Освенцим унесли жизни более 200 советских солдат и офицеров.

В ряде западных стран предпринимают попытки переписать военную историю, уменьшив в ней роль СССР и Красной армии.В частности, это делают в Польше и на Украине. В конце января свою лепту внесли американские дипломаты, которые заявили, что 75 лет назад якобы солдаты США освободили заложников Освенцима.

Говоря о проблеме искажения истории, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что РФ должна противопоставить попыткам Запада внушить лживые псевдоисторические данные объективную информацию.