Провал импичмента Трампа подарит ему второй президентский срок

Новая президентская кампания в США официально стартует сегодня партийными кокусами в штате Айова. Сами выборы состоятся ровно через девять месяцев, 3 ноября, а еще через 41 день, 14 декабря, коллегия выборщиков из 538 человек, представляющих все американские штаты в соответствии с численностью их населения, назовет имя следующего хозяина Овального кабинета вашингтонского Белого дома.

Практически все прогнозы говорят о том, что им на второй срок останется действующий 45-й президент США республиканец Дональд Трамп, на прошлых выборах, 8 ноября 2016 года, одержавший победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как проиграть «фрику»

Та победа была воспринята как невероятная и сенсационная. Ведь известный всей Америке, да и всему миру нью-йоркский мультимиллиардер-риэлтер-шоумен до того никогда не занимался ни государственной, ни политической деятельностью не только на федеральном, но и на местном уровне.

Даже в рядах Республиканской партии, от которой он решил выдвигаться, его изначально считали «фриком» и чуть ли не «засланным казачком» от Хиллари и Ко (чета Клинтонов была почетными гостями на свадьбе Трампа с его третьей женой Меланьей Кнавс 2 января 2005 года, а сам «Большой Дональд» тогда поддерживал демократов).

Но «шестисчетвертьюфутовый» (его рост — 190 см) Трамп сначала «вынес» всех конкурентов внутри «партии слона», а затем и бесспорную фаворитку выборов, экс-первую леди и экс-госсекретаря США, чья политическая карьера началась со знаменитого «Уотергейта» — именно Хиллари, тогда 26-летней помощнице прокурора, удалось «сломать» 37-го президента США Ричарда Никсона.

Президентские выборы 2016 года побили исторический рекорд: за проигравшего кандидата в целом по стране отдали свои голоса почти на 3 миллиона избирателей больше. Но в коллегии выборщиков Клинтон оказалась в катастрофическом меньшинстве: всего 227 мандатов против 304 у Трампа, который использовал все нюансы американского электорального законодательства.

Та победа уже вошла в историю как «цифровая», а Клинтон, которая официально потратила на свою кампанию 897,7 млн долл. против 429,5 млн долл. у Трампа, при помощи информационно-политической машины «глубинного государства» (Deep state), чтобы оправдаться перед спонсорами, в том числе иностранными, начала запредельную антитрамповскую, а заодно и антироссийскую истерию, которая длится в Америке и по сей день.

Сначала Трампа называли «фальшивым президентом» (движение «Not my President!»), потом — «марионеткой Влада Путина», против него выдвигали сотни различных обвинений: от насилия над женщинами до насилия над Украиной…

Цель была одна — любой ценой добиться ухода «Большого Дональда» из Белого дома и превратить позорное поражение демократов 2016 года в некое подобие победы.

Зеленский не помог

Последним залпом в этой войне был начатый демократическим большинством в Палате представителей Конгресса США официальный процесс импичмента. В конце концов, после весьма предвзятого предварительного разбирательства конгрессменов, он был утвержден 18 декабря по двум пунктам обвинения: злоупотребление властью (давление на президента Украины Владимира Зеленского по «делу Джо Байдена» в ходе телефонного разговора 25 июля 2019 года) — 230 голосов против 197, и препятствование работе Конгресса (запрет сотрудникам администрации отвечать на вызовы в Палату представителей и давать ей показания) — 229 голосов против 198.

Это постановление было передано в верхнюю палату Конгресса только через месяц, 15 января, и все это время демократы высказывались в том духе, что республиканское большинство Сената будет «покрывать» страшные и якобы подтвержденные «горой доказательств» преступления 45-го президента США против американского народа и его государства. Расчеты, видимо, были на то, чтобы затянуть рассмотрение дела об импичменте на максимально долгое время, чтобы оно «перекрыло» как можно большую часть президентской кампании, и использовать этот фактор против Трампа.

30 января эти расчеты бесславно провалились. Против продолжения слушаний (то есть не вынесения решения, а только вызова новых свидетелей и получения их показаний) высказался 51 сенатор, а за — 49.

Сегодня пройдет заключительное заседание, в ходе которого по два часа будет выделено стороне обвинения и защите президента, плюс по десять минут каждому желающему высказаться сенатору, то есть вся процедура может занять максимально сутки. После этого на 4 февраля запланировано выступление в Конгрессе самого Трампа с ежегодным президентским посланием, а окончательное голосование по импичменту назначено на 5 февраля.

Game over!

В целом, вероятность того, что импичмент будет провален, а Дональд Трамп — не отстранен от должности и не лишен права участвовать в новых президентских выборах, составляет почти 100%: две трети верхней палаты Конгресса, то есть 66 сенаторов, из которых только 45 — демократы, могут проголосовать против действующего президента США лишь при каких-то сверхъестественных обстоятельствах.

Мотивацию этой позиции прекрасно объяснил сенатор-республиканец от штата Теннесси Ламар Александер, на голос которого для дальнейшего приглашения свидетелей и продолжения процесса импичмента рассчитывали демократы. По его мнению:

— нет нужды доказывать уже доказанное; да, Трамп вел себя «некорректно» по отношению к президенту Украины, и да, Трамп препятствовал расследованию Палаты представителей по импичменту в этой связи, но ни то, ни другое не является преступлением, подлежащим отстранению от должности и запрету на участие в президентских выборах; это реальная политическая практика, без которой невозможно осуществление властных полномочий президента страны;

— следовательно, нет ни оснований, ни необходимости создавать опасный прецедент на будущее, когда партийная окраска органов законодательной власти будет изменена в результате демократических политических процессов, включая выборы в Палату представителей и в Сенат;

— президент осуществляет свою власть по воле избирателей Соединенных Штатов, а не по воле Конгресса, поэтому оценку его не выходящей за рамки закона деятельности, в том числе некорректной, должны давать избиратели.

Все. Демократы сделали все свои ставки на карту импичмента, и та оказалась битой. Сам Трамп откликнулся на это событие в своем фирменном Twitter-стиле, опубликовав всего два слова: «GAME OVER!» («ИГРА ОКОНЧЕНА!»). На самом деле это, конечно, не так. Игра будет продолжаться, но это будет совсем другая игра.

Унесенные ветром

В ноябре не будет голосования без Трампа. И не будет голосования «за» или «против» Трампа. Граждане США будут голосовать за конкретных кандидатов, одним из которых будет Трамп. А вот кто станет его главным конкурентом, представляющим «синих», т. е. Демократическую партию? Демократы настолько увлеклись критикой и диффамацией 45-го президента США, что в их собственном багаже не оказалось ничего, кроме пресловутого импичмента, никакой позитивной программы.

Видимо, предполагалось, что на волне импичмента и поношения «преступника» Трампа любой кандидат от «партии осла» на президентских выборах победит любого республиканского оппонента. И теперь, когда этот аргумент у них предсказуемо отобрали, все они оказались чересчур легкими и в ходе начавшейся выборной кампании могут стать «унесенными ветром».

Причем — всерьез и надолго, поскольку теперь окончание своего первого президентского срока и начало второго Трамп может посвятить вскрытию темных дел самых видных деятелей «партии осла», не исключая ни Джозефа Байдена, ни Хиллари Клинтон, ни ряда других персон, пока остающихся в тени. И это, скорее всего, сделает его победу еще более убедительной.

Правда, в ноябре 1963 года будущее Джона Кеннеди также представлялось блестящим…