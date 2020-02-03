Санкт-Петербург, 3 февраля. Беглый олигарх Михаил Ходорковский пытается отомстить России за уголовное преследование. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию» генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Накануне выборов, накануне референдума мы наблюдаем активизацию работы Ходорковского с оппозиционными СМИ. Причина заключается в том, что Ходорковский пытается отомстить России за уголовное преследование. Он ранее уже скупал оппозицию, политиков и СМИ. На выборах 1999 года у олигарха было 100 депутатов — это позволяло ему принимать выгодные для него законы», — отметил Зубарев.

Руководитель ФАН также напомнил, что Ходорковский спонсировал партию ПАРНАС, что подтверждается и не скрывается. КПРФ тоже не против сотрудничества с ним, это не секрет, отметил Зубарев.

Напомним, в понедельник в медиацентре «Патриота» проходит пресс-конференция «Ходорковский купил российскую оппозицию». Во время мероприятия журналисты и эксперты обсуждают итоги расследования Федерального агентства новостей, доказывающие, что команда олигарха перешла от приобретения несистемной оппозиции к работе с системной оппозицией, а также приступает к активному сотрудничеству с КПРФ.