Санкт-Петербург, 3 февраля. Беглый олигарх Михаил Ходорковский спонсирует главу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексея Навального, а тот отмывает деньги преступным путем. Об этом заявил руководитель Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

В понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» организовали конференцию «Ходорковский купил российскую оппозицию». Сам беглый олигарх проигнорировал приглашение на мероприятие.

Давно известно, что экс-глава нефтяной компании ЮКОС всеми силами пытается из-за рубежа дестабилизировать обстановку в России. Олигарху предъявлено обвинение по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

«Сегодня у Ходорковского есть не только мотивы и умение, но и возможность — 51 миллиард долларов, которые он вывел из России через офшоры. Есть предположение, что это не его деньги, а его интересантов», — рассказал Зубарев.

ФАН, НТВ и другие СМИ проводили расследования, в ходе которых были собраны доказательства поддержки Ходорковским одиозного блогера Навального.

«Ходорковский финансирует адвокатов Навального. Никто не называет суммы, куда они тратились», — добавил руководитель ФАН.

Известно, однако, о случае с компанией «Ив Роше». В 2014 году суд признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве, связанном с отмыванием денег. Следователи установили, что они похитили 26,8 миллиона рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 миллиона рублей у «Многопрофильной процессинговой компании» через предприятие «Главное подписное агентство». Суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, а его брата — к 3,5 годам колонии.