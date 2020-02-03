ФАН раскрывает детали маршрута террора из Турции в Ливию

Федеральное агентство новостей (ФАН) вскрыло маршруты переброски Турцией сирийских наемников и военных инструкторов для их подготовки в Ливию для поддержания бандформирований, захвативших ливийскую столицу. За счет пополнения живой силой преступных группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС) турецкие власти препятствуют мирному урегулированию ливийского кризиса ради собственных геополитических интересов в регионе. Как удалось узнать журналистам ФАН, средства на содержание боевиков и закупку вооружения также поступают от Катара, а вербовкой радикалов в Сирии занимается турецкая ЧВК SADAT.

В общей сложности с 24 декабря прошлого года Анкара перебросила более 1200 сирийских террористов через государственную границу Сирии на турецкую территорию через специально подготовленные транспортные коридоры. После прибытия в Турцию в течении двух недель джихадисты проходили специальную подготовку в лагерях, расположенных неподалеку от города Измир на западном побережье страны. Затем радикалов на самолетах авиакомпаний Wings и Africa Airlines, принадлежащих гражданину Ливии, переправили на ливийскую территорию, где воздушные суда совершили посадку в аэропорту «Митига» вблизи Триполи.

Стоит отметить, что по приказу турецких спецслужб регистрация пассажиров на рейсы не производилась. Вместо этого посадка боевиков в самолеты контролировалась неким ливийским гражданином. Также известно, что на двух авиалайнерах, вылетевших прямым рейсом в Ливию из аэропорта в турецком городе Газиантеп, помимо сотен сирийских наемников из отряда «Султан Мурад» находились еще несколько полевых командиров, которые должны руководить этими подразделениями. Кроме того, на борту одного из самолетов летел Хамза аль-Омар, направленный специально для того, чтобы обучать радикалов тактикам ведения боя в городских условиях, минированию автомобилей, автомобильных дорог, а также жилых зданий и сооружений.

Также командование вооруженных сил Турции направило в Триполи более 50 военных инструкторов частной военной компании SADAT, которые будут осуществлять подготовку вооруженных бандформирований ПНС Файеза Сарраджа. Кроме них в ливийскую столицу были посланы 20 военных специалистов турецкой армии: инженеры-связисты, программисты и офицеры штабов. Эти люди заключили соответствующие контракты с этой ЧВК, якобы для повышения квалификации.

Редакция ФАН выяснила, что SADAT в последнее время активно открывала свои филиалы на севере Сирийской Арабской Республики (САР), а также специальные офисы, в которых заключались контракты с сирийскими боевиками, желающими отправиться в Ливию для ведения боевых действий на стороне ПНС. Представители данной ЧВК обещали террористам ежемесячный оклад в размере 2000 долларов США. Контракт подписывался сроком на полгода, при этом всем отметившимся в боях игиловцам обещали предоставить впоследствии турецкое гражданство.

Согласно имеющимся данным, ЧВК SADAT намерена сформировать за счет сирийских наемников военизированное соединение «Отряд им. Омара аль-Мухтара», названное в честь одного из национальных ливийских героев, яростно сражавшимся с итальянскими колонистами в начале XX столетия. Анкара рассчитывает таким образом переправить на ливийскую территорию порядка 5 тысяч боевиков из Сирии, создав серьезную группировку из исламистов и бандитов.

Немаловажно, что финансированием деятельности SADAT в Ливии занимается Катар. На текущий момент эта ЧВК уже приобрела за катарские деньги в Турции свыше сотни единиц тяжелой боевой техники, в том числе и танки, часть вооружений уже находится на ливийской территории. В специальной публикации ФАН рассказывал о том, как Анкара в обход эмбарго ООН поставляет Триполи оружие, боеприпасы, снаряжение и даже беспилотники.

Примечательно, что погибших в боях наемников планируется вывозить обратно на северо-восток САР, а их родственникам будут сообщать якобы они погибли в боевых действиях в Сирии.

Ранее, в ночь с 29 на 30 января этого года, грузовое судно Bana под ливанским флагом, сопровождаемое двумя боевыми фрегатами ВМС Турции вышло из турецкого порта в городе Измир и прибыло в Триполи. На борту корабля находилось более 80 единиц техники: 10 танков, 10 БТР, а также десятки грузовиков и джипов. Все это вооружение было поставлено ПНС Ливии из Турции на средства Катара, выделенные по договоренности последнего с ПНС Ливии.

Напомним, на данный момент именно сирийские наемники, переправленные на территорию североафриканского государства при содействии Анкары, являются ключевым дестабилизирующим фактором в Ливии. Террористы грабят и похищают жителей Триполи, требуют выкупы от их родственников, устраивают вооруженные налеты, занимаются мародерством.