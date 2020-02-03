Страшное ДТП с двумя иномарками произошло в Твери, пострадали пешеходы

Тверь, 3 февраля. Серьезное ДТП с участием двух иномарок произошло в Твери, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла на перекрестке проспекта Победы и Волоколамского проспекта, столкнулись Volkswagen Polo и Kia. От удара один из автомобилей отбросило на тротуар.

Пострадали три пешехода: одна женщина получила несколько травм, ее госпитализировали, еще одного мужчину увезли в больницу с переломом голени. У третьего пострадавшего диагностировали травму черепа.

Водителя Volkswagen Polo доставили в больницу в тяжелом состоянии, второй водитель смог самостоятельно выбраться из машины. Ему оказали медицинскую помощь.