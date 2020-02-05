Иранские журналисты попали под обстрел боевиков в провинции Алеппо

Дамаск, 5 февраля. Сотрудники иранских телеканалов «Аль-Алам» и «Аль-Коусар» были ранены во время записи репортажа о военной операций Сирийской арабской армии (САА) на юго-западной окраине города Алеппо.

Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте происшествия.

Как стало известно, в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных группировок пострадали журналистка Диаа Каддур и оператор Ибрагим Кахиль телеканала «Аль-Алям», а также оператор канала «Аль-Коусар» Сухайб Аль-Масри. В данный момент все они находятся в больнице. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что это далеко не первый подобный случай на территории Сирии. Всего пару дней назад корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение во время записи репортажа в городе Мааррат Ан-Нуман на юго-востоке провинции Идлиб.

Стоит отметить, что террористические группировки постоянно нападают на сотрудников СМИ, чтобы помешать им распространять правду о преступлениях и поражениях бандформирований.

В данный момент сирийская правительственная армия продолжает успешную военную операцию в районах провинции Идлиб и провинции Алеппо. Совсем недавно стало известно, что военным удалось освободить деревни Луф и Камхана, расположенные на оси Хан-ас-Сабиль к востоку от города Серакиб. Террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 были вынуждены оставить регион, понеся большие потери в составе и оружии. После ожесточенных столкновений САА зачистила от террористов поселения Инкерати, Кафр-Батих и Кафр-Дадах.

Совсем недавно САА удалось отбить у джихадистов стратегически важный город Маарет-ан-Нуман, который долгое время был главным укреплением террористических групп в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.