Попытка Помпео рассорить страны СНГ с Россией стала реакцией на успехи Москвы

Москва, 3 февраля. Президент США Дональд Трамп понял, что импичмент ему не грозит, несмотря на все старания демократов, поэтому его администрация вновь занялась вбиванием клиньев между РФ и странами СНГ. Такое мнение в понедельник высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Так он прокомментировал недавнее дипломатическое турне госсекретаря США Майка Помпео по странам бывшего Советского Союза. Глава Госдепартамента побывал в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и на Украине. При этом практически везде официальный представитель американской дипломатии пытался настроить местные элиты против России.

К примеру, в Киеве Помпео поддержал раскольников из Православной церкви Украины, несмотря на то, что большинство украинцев является прихожанами каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата. А в Нур-Султане рассказывал о «вреде» российских и китайских инвестиций. Ордуханян отметил, что власти США в попытках рассорить Россию с соседями занялись уже привычным для себя делом.

«Вся поездка Помпео связана с этим, и это ответ на наши успехи во внешней политике. Никаких стратегических интересов у американцев в этом регионе нет», — отметил политолог в разговоре с Nation News.

Он призвал Россию последовать примеру США и тоже начать работать с политическими элитами стран СНГ. Напомним, что ранее российский сенатор Олег Морозов, комментируя встречу Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что от сближения Вашингтона и Минска не должны пострадать интересы Москвы. Впрочем, сами переговоры не позволяют говорить о каком-либо «развороте» Белоруссии.