Москва, 3 февраля. Мать российского рэпера Кирилла Толмацкого, больше известного как Децл, Ирина рассказала, что бабушка певца до сих пор не знает, что внук умер. Мать Децла рассказала, почему его бабушка до сих пор не знает о смерти внука. По ее словам, пожилая женщина плохо слышит и понимает.

«Болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком», — уточнила она.

Как пишет издание «СтарХит», Толмацкая рассказала, что после смерти сына старается занять себя какими-то делами: выпуском книги, коллекции одежды, проектированием памятника Децлу.

Напомним, известного российского рэпера Кирилла Толмацкого посмертно наградили премией «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хопа. Награду принял отец артиста Александр Толмацкий.

Децл был одним из самых ярких и популярных представителей российской рэп-культуры начала 2000-х. Его первый альбом «Кто? ты», который вышел в 2000 году, стал бестселлером и не терял популярность на протяжении десяти лет.

Рэпер скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля 2019 года после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Ему было 35 лет. По мнению матери музыканта, причиной смерти стала излишняя нагрузка.

Впрочем, многие фанаты верят, что на самом деле Децл инсценировал свою смерть. В качестве доказательства они приводят последнюю запись в Instagram, в которой он опубликовал свою картину, подписанную RIP RGB — conspiracy theory collection (коллекция конспирологических теорий). Кроме того, в 2015 году Толмацкий заявлял в интервью, что хотел бы инсценировать смерть в возрасте 35 лет, а потом уехать жить на остров.