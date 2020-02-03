Резко постаревшая Брежнева поразила телезрителей «неживым» взглядом

Москва, 3 февраля. Внешность знаменитой певицы Веры Брежневой подверглась критике — телезрители решили, что артистка выглядит заметно старше своих лет.

Кадры с исполнительницей появились в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. Брежнева рассказала, что провела январские каникулы в Италии, где осваивала горные походы на снегоступах.

Телезрители в комментариях к выпуску обрушились на звезду, заявив об изъянах в ее внешности. Их поразило, как «резко постарела» исполнительница. Некоторые обратили внимание, что левый глаз Брежневой значительно меньше правого, и сравнили из-за этого звезду с киборгом-терминатором. Взгляд артистки назвали «неживым» и сочли, что к таким последствиям привела неудачная попытка омоложения.

«Брежнева очень старо выглядит для своих лет», — констатировали пользователи Сети.

Ранее известную певицу высмеяли за ее новый образ в серой одежде — трико и пуховике. Звезду, которая не уложила волосы и пренебрегла макияжем, сравнили с «бомжом». Но, как и с практически любой критикой, нашлись и те, кто поддержал Брежневу. Фанаты сочли ее наряд по-настоящему модным и интересным.

Брежнева (девичья фамилия — Галушка) 3 февраля отмечает день рождения. Певица родилась на Украине в 1982 году. Исполнительница дважды выходила замуж, она воспитывает двух дочерей.