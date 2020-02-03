Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНДР из-за коронавируса

Москва, 3 февраля. Россия временно приостановила движение пассажирских поездов в Северную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление РЖД.

По имеющимся данным, решение закрыть железнодорожное сообщение с КНДР связано с распространением коронавируса. Так, речь идет о движении пассажирских составов и беспересадочных вагонов через пограничную зону Хасан — Туманган, сообщает телеканал «360».

В предыдущем месяце Пхеньян сообщил, что закрывает границу для иностранных путешественников по причине опасности распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV. Решение КНДР может быть связано с большим потоком граждан КНР, прибывающих в Северную Корею. Каждый год, по официальным данным, КНДР посещают около 350 тысяч китайских туристов.

Согласно последним сведениям, суммарное количество жертв нового коронавируса превысило 350, число зараженных — 14 тысяч. Также отмечается, что заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в Российской Федерации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.