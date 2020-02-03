Соседов критически высказался о «возомнившей о себе» Пугачевой

Москва, 3 февраля. Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов высказался о внешности Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее сценическом статусе в СССР и России. По мнению эксперта, к нынешнему высокому положению в культурной среде «обычную певицу» привело «превозношение» со стороны общества.

Журналист уверен, что певица «возомнила о себе, что она царь и бог» из-за необъективно завышенной оценки ее творчества, и фактически «не была певицей номер один в Советском Союзе».

«До Людмилы Зыкиной Пугачевой очень далеко — семь верст до небес. Были и другие певицы ничем не хуже. Например, Людмила Сенчина, которую я считаю выше Пугачевой. Это нежнейший хрустальный голос филигранной огранки», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Секрет популярности артистки критик видит в ее эффектности и работе журналистов, возвеличивших певицу, которая «того не заслуживала».

При этом в настоящее время Соседов отмечает изменения в восприятии Примадонны обществом — многие имеют о ней мнение прямо противоположное тому, какое она лично сформировала о себе.

«О ней сейчас говорят очень плохо. Она бы послушала, что говорят о ней люди в кафе и на улицах. Думаю, у нее бы уши завяли. Я еще говорю мягко, ведь я был ее поклонником. Это ей [муж, шоумен Максим] Галкин, наверное, рассказывает, какая она великая», — заявил критик.

Отдельно журналист высказался о внешности и сценической форме знаменитой артистки. Он предложил сравнить юбилейное выступление 70-летней Пугачевой с концертом Клавдии Шульженко в том же возрасте и сделать соответствующие выводы.

Соседов также выразил недоумение по поводу «похорошевшего» лица исполнительницы, которое отметили некоторые пользователи Сети.