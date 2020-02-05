Сирийская армия нашла тайную сеть туннелей боевиков в окрестностях Маарет-ан-Нумана

Дамаск, 5 февраля. В ходе осмотра освобожденного города Аль-Хамидия, расположенного к югу от Маарет-ан-Нумана, подразделения сирийской армии обнаружили сеть туннелей и штаб-квартиры террористических организаций, а также множество боеприпасов, снарядов и взрывоопасных смесей, используемых для изготовления СВУ и поясов смертников.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам полевого офицера, сирийские военные продолжают прочесывать освобожденные города и деревни с целью обнаружения траншей, вырытых боевиками во время оккупации. Как правило, в укрытиях террористов хранится оружие и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды, ракеты и многое другое.

В туннелях террористов также можно найти мастерские по изготовлению ракет с большим количеством снарядов, токсичных жидких материалов и взрывчатых веществ, используемых для ракет «Град», СВУ и поясов смертников.

Напомним, что подразделения сирийской армии очистили город Аль-Хамидия всего несколько дней назад. В данный момент сирийская правительственная армия продолжает масштабную операцию в провинции Идлиб, цель которой — освободить весь регион от незаконных вооруженных формирований.

САА была вынуждена отказаться от режима перемирия в регионе после многочисленных попыток террористов атаковать позиции сирийских военных в Идлибе.

За последнюю неделю военным удалось освободить деревни Луф и Камхана, расположенные на оси Хан-ас-Сабиль к востоку от города Серакиб. Террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 были вынуждены оставить регион, понеся большие потери в составе и оружии. После ожесточенных столкновений САА зачистила от террористов поселения Инкерати, Кафр-Батих и Кафр-Дадах.

1 Организация запрещена на территории РФ.