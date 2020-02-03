Лепс заявил, что Панайотов хочет отправиться на «Евровидение»

Москва, 3 февраля. Известный российский певец Григорий Лепс не исключил возможности выдвижения своего ученика Александра Панайотова на «Евровидение». Так он прокомментировал предположение продюсера и композитора Игоря Крутого о том, что Панайотов будет отправлен на музыкальный конкурс от России.

«Он будет очень достойный участник — высокий, красивый, поющий. Что еще надо? Но пока не было официального заявления. Поэтому очень преждевременно о чем-то говорить. А так и Саша хочет, и я очень хочу», — пояснил Лепс в разговоре с «Московским комсомольцем».

Певец также подчеркнул, что найти хорошую песню для Панайотова и представить ее — не составит труда. Все упирается в то, на каком кандидате в итоге остановится выбор. Лепс поблагодарил композитора Игоря Крутого за то, что тот верит в перспективы его подопечного.

Ранее Крутой заявил, что с вероятностью 90% на следующее «Евровидение» от России поедет 35-летний украинский и российский певец Панайотов. Артист дебютировал в пятом сезоне музыкального шоу «Голос». Своим наставником он выбрал Григория Лепса и подписал с его продюсерским центром контракт на 5 лет.

Отметим, что музыкант, который отправится от России, пока еще не определен. Среди потенциальных кандидатов называют Диму Билана, Александра Панайотова, Викторию Черенцову, Михаила Гуцериева и Ольгу Бузову. Последняя уже объявила о готовности поехать на «Евровидение».

Музыкальный конкурс в этом году пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Arena. На прошлой неделе стало известно, что конкурс пройдет под слоганом «Open Up», что в переводе значит «Откройся». Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финальное выступление артистов ожидается 16 мая.