Толстой предложил закрепить в конституции понятие семьи как отношений мужчины и женщины

Москва, 3 февраля. Брак должен быть зафиксирован в Конституции РФ как отношения мужчины и женщины, тогда Совет Европы не будет предъявлять претензии к России с точки зрения соблюдения прав сексуальных меньшинств, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он предупредил, что есть темы, по которым Россия никогда и ни в чем не согласится с постулатами Совета Европы. В частности, это тема принадлежности Крыма (полуостров воссоединился с РФ в 2014 году), а также тема «каких-то отдельных прав, выделения в какие-то отдельные группы людей нетрадиционной ориентации».

«Все, что связано с ЛГБТ — в этом мы абсолютно не согласны с их (членов СЕ) трактовкой событий», — подчеркнул Толстой.

Именно поэтому, по его мнению, при обсуждении поправок в Основной закон стоит поднять и этот вопрос