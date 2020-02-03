Барановскую возмутили слухи об увольнении Гордона

Москва, 3 февраля. Известная телеведущая Юлия Барановская прокомментировала слухи о том, что ее соведущий Александр Гордон покидает шоу «Мужское/Женское».

Ранее в Сети появились сообщения о том, что знаменитый журналист больше не будет вести передачу на Первом канале. Обсуждались несколько версий: что Гордон сам принял решение уволиться, либо что его попросили уйти из-за плохих рейтингов.

Барановская опровергла все домыслы, заявив, что ее коллега никуда не собирается. Более того, слухи об увольнении соведущего вызвали у нее негодование.

«Нет, он не уходит! Откуда вы берете эти слухи?» — возмутилась Барановская.

Шоу «Мужское/Женское» в последнее время выходит дважды в день, из-за чего сообщения о плохих рейтингах выглядят еще более нереалистично. Напомним, что Гордон ведет передачу в паре с Барановской с сентября 2014 года.

Ранее Первый канал анонсировал на своем официальном сайте новое шоу с телеведущей и светской львицей Ксенией Собчак. Точная дата выхода передачи неизвестна, однако ей уже дали название — «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу».

Актер и блогер Станислав Садальский добавил интриги, заявив, что Первый канал надеется историями из личной жизни Собчак «перебить по рейтингам» шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», выходящее на телеканале «Россия-1».