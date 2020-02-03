Ходорковский «напряг» ПАРНАС ради своей мечты стать президентом РФ

Москва, 3 февраля. Партия Михаила Касьянова ПАРНАС пытается сохранить для беглого олигарха Михаила Ходорковского возможность стать президентом РФ. Глава свердловского отделения партии Михаил Борисов действует в интересах бизнесмена, выступая с протестами против поправок в конституцию, согласно которым потенциальный глава государств должен прожить в России последние 25 лет.

Митинг против внесения поправок в основной закон страны собрал в Екатеринбурге 1 февраля не более 150 человек. Среди участников акции были те, кто поддержал предложенные главой государства изменения в конституцию, например, уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. На публичном мероприятии присутствовала молодежь, которая не выступила за поправки, но высказалась «за социализм, коммунизм и анархизм», пишет «Политика сегодня».

На митинг прибыла и муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина. В прошлом месяце она уже организовывала не согласованный с властями митинг в Москве, что грозило задержаниями для участников. Однако все прошло спокойно.

Галямина прибыла в Екатеринбург, чтобы выступить на акции в рамках кампании «Нет», организованной Ходорковским. При этом столичный муниципальный депутат была не единственной, кто продвигал интересы олигарха в Екатеринбурге, ей помогал Борисов, который также выступил против внесения поправок в конституцию. По мнению главы свердловского отделения ПАРНАСа, предлагаемые изменения идут вразрез с текстом первых глав документа.

«Любой человек, который хочет посмотреть, как устроена жизнь там, чтобы понять, как обустраивать Россию, — он лишается права стать президентом. У нас есть много соотечественников, которые вынуждены были уехать в эмиграцию. Путин хочет всех их лишить прав», — считает Борисов.

Очевидно, что он выступает с такими заявлениями в интересах Ходорковского, который уже несколько лет живет за пределами России и мечтает стать главой государства.

Стоит напомнить, что в 2015 года доходы ПАРНАСа составили почти десять миллионов рублей, причем государственных средств в их бюджет не поступало. Из полученных средств было потрачено 9,8 млн рублей, почти 56% из которых ушли по карманам руководства партии.

Именно пять лет назад деньги в ПАРНАС вложил Ходорковский. По появившейся в прессе переписке олигарха с Касьяновым и его заместителем Константином Мерзликиным одиозный бизнесмен вкладывал деньги в предвыборную кампанию партии и собирался сделать ее своей «карманной структурой».

Среди условий, который выдвинул Ходорковский, — введение в ПАРНАС лояльного ему Владимира Кара-Мурзы — младшего. После напряженных переговоров представители ПАРНАСа согласились взять его на пост перового заместителя, после этого на счет ПАРНАСа поступила круглая сумма.