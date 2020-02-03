ПНС продолжает устраивать провокации, обстреляна улица аль-Мутабат

Триполи, 3 февраля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии осуществили обстрел в районе Машруа аль-Хадба. По полученным данным, предоставленным ливийскими СМИ в понедельник, 3 февраля, огонь велся по улице аль-Мутабат.

Отмечается, что обстрел был произведен 301-м батальоном сил ПНС из гаубиц калибром 155 мм. Заявляется, что очередная провокация боевиков не увенчалась успехом.

Следует подчеркнуть, что с полуночи 12 января на северо-западе Ливии сохраняется режим прекращения огня, который был введен благодаря последовательной дипломатической работе России. Тем не менее, несмотря на официальный запрет на любые боевые действия, силы, выступающие от лица ПНС, периодически устраивают вооруженные провокации, вынуждая Ливийскую национальную армию (ЛНА) защищаться. Ранее у 1-й линии в районе Машруа аль-Хадба радикалы обстреляли позиции ЛНА.

После того, как ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром провела серию сокрушительных побед в рамках контртеррористической операции, ПНС заручилось поддержкой Турции. Анкара вербует сирийских джихадистов, вынуждая их сражаться на стороне группировок, оккупировавших Триполи. Новые рекруты готовятся к новым провокациям. Разведка сообщает, что боевики стягиваются для нападения на базу Аль-Ватыя.

Турция снабжает террористов оружием и боеприпасами, не обращая внимание на эмбарго ООН.