Кремль считает маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Москва, 3 февраля. В Кремле назвали развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным «сверхблизкое сближение» этих государств. Об этом заявил на брифинге журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении. Но в данном случае мы не можем комментировать контакты наших партнеров с третьими странами», — сказал Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, не опасаются ли в России прозвучавших заявлений и сверхблизкого сближения на встрече представителей Вашингтона и Минска.

Он также обратил внимание на то, что это «суверенное право и реализация их суверенных отношений».

Напомним, глава государственного департамента Соединенных Штатов Майк Помпео в эти дни находится с визитом в Ташкенте. Ранее пресс-служба дипломатического ведомства Америки сообщила, что Помпео в течение недели посетит четыре страны — Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан — и проведет встречи с руководителями указанных государств.