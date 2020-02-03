Стало известно, как лубянский стрелок тренировался в московском тире перед атакой на ФСБ

Житель Подольска Евгений Манюров, атаковавший здание ФСБ на Лубянке 19 декабря, мог учиться стрельбе сразу в нескольких местах. Он тренировался в одном из самых популярных тиров столицы — Московском городском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России (МГССК), но при этом не был членом ДОСААФ и не входил в число спортсменов этой организации. Как узнало Федеральное агентство новостей от источника, близкого к ДОСААФ, в оборонном обществе считают несправедливыми заявления СМИ о том, будто лубянский стрелок «учился стрелять у них».

Евгений Манюров действительно пользовался услугами МГССК на законных основаниях, имея при себе все необходимые документы, разрешения и справки. Но на занятия по стрельбе в ДОСААФ в 2019 году он пришел не с «нулевым» уровнем — стрелять научился в других местах, а в тире отрабатывал навыки со своим карабином «Сайга-МК» калибра 7,62 мм. Добавим, что для владения нарезным карабином нужно до этого пять лет владеть гладкоствольным охотничьим оружием.

Евгений Манюров не брал в МГССК занятия с инструктором, а лишь арендовал стрелковое направление и тренировался со своим оружием и патронами. Это одна из основных услуг в МГССК. Час аренды стометровой галереи стоит 2800 рублей, полчаса — 1600. За аренду 50-метровой галереи стрелки платят 2100 рублей за час и 1200 — за полчаса.

Перед началом тренировки инструктор оценивает состояние посетителя и принимает решение допустить его к занятиям. У Манюрова никогда не было отказов, также за время занятий не было случаев, чтобы кто-то из инструкторов останавливал его тренировки из-за неадекватного поведения, сообщил собеседник ФАН.

На занятиях Манюров не привлекал к себе особенного внимания, не нарушал технику безопасности и отличался разве что длинным черным плащом с капюшоном, который отказывался снимать во время стрельбы. Впрочем, как ранее рассказывал нашим коллегам из «КП» тренер Олег Солович, некоторые клиенты МГССК и вовсе заявляют, что готовятся к зомби-апокалипсису, так что черный плащ — меньшее, чем можно было удивить персонал тира.

Примечательно, что в МГССК Манюров по большей части отрабатывал не практическую, а пулевую стрельбу, уточнил собеседник ФАН. Если в практической стрельбе все максимально приближено к имитации боевой обстановки, то пулевая стрельба — это классический вид стрелкового спорта.

Многие клиенты МГССК приходят в тир не ради рекордов, а просто «выпустить пар» и снять напряжение, рассказал источник агентства. А вот Манюрову и рекорды были не чужды: он даже поучаствовал в заключительном матче 2019 года «Наша оборона» IDPA, который завершал сезон Вечерних матчей по практической стрельбе в МГССК ДОСААФ. Впрочем, его третье место не стоит считать серьезным спортивным достижением — в той дисциплине соревновались всего три человека.

Как уточнили ФАН, вопреки предыдущим сообщениям в СМИ, на территории Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России не было обысков или других следственных действий после обнаружения связи Манюрова с тиром.

Напомним, вечером 19 декабря Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ в столице. Под огонь попали сотрудники правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй скончался позже в больнице. Пять человек, в том числе один гражданский, получили различные ранения. Сам стрелок был ликвидирован. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).