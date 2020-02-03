Кремль прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

Москва, 3 февраля. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводили телефонные переговоры после инцидента с обстрелом турецких военных в идлибской зоне деэскалации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. Разговора на высшем уровне пока не было, но нет никаких сомнений, что если президенты посчитают это необходимым, разговор может быть согласован в самые сжатые сроки», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Министерство обороны РФ уже дало необходимое пояснение в связи с ситуацией в Идлибе.

«Мы по-прежнему сохраняем озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе», — заключил представитель Кремля.

Напомним, минувшей ночью подразделения турецких войск без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри зоны деэскалации в Идлибе и попали под обстрел. В итоге четверо турецких военных погибли, девять были ранены.