В этом году наша страна отметит 75-летие Великой Победы. Время идет и, к сожалению, участников и свидетелей страшных событий Великой Отечественной войны остается все меньше… Федеральному агентству новостей посчастливилось познакомиться с выдающимся человеком — ветераном Алексеем Николаевичем Кужильным. На войну он ушел в 16 лет из маленького населенного пункта в Днепропетровской области. А 24 июня 1945 года он стал участником Парада Победы, прошагав среди тех, кто бросал фашистские штандарты к подножью Мавзолея Ленина.

Сейчас Кужильный живет в прифронтовом городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Здесь он поселился после войны, создал семью, работал на железной дороге. Здесь похоронена его супруга, которую он до сих пор, спустя 22 года после ее кончины, очень любит.

Алексей Николаевич окружен заботой и любовью родственников и местных властей. Корреспондент ФАН, посетивший на днях Ясиноватую, пообщался с ее мэром Дмитрием Шевченко и расспросил его о легендарном жителе города.

— Дмитрий Станиславович, давно вы знаете Алексея Николаевича?

— Мы с ним познакомились буквально год назад. До этого мы лично не были знакомы. Сейчас вспоминаю — это был какой-то праздник. Я как раз приступил к работе в январе-месяце 2019 года.

Алексей Кужильный — один из выдающихся ветеранов нашего города, которых у нас в Ясиноватой осталось всего четыре. Что же касается человеческих качеств, то я Алексея Николаевича оцениваю исключительно положительно. Мало того, что он прошел Великую военную дорогу, его также можно характеризовать как человека, который много отдал в рамках своего труда [в мирное время].

— Да он до сих пор — человек активный!

— Если говорить о его человеческих качествах — то это живчик! Он живет на третьем этаже, и я вспоминаю, как, собственно, мы познакомились. Мы подошли к двери подъезда — она была закрыта. Мы пытались кому-нибудь позвонить, но дозвонились только нашему уважаемому ветерану. Он сам спустился, открыл нам дверь и вместе с нами в том же резком темпе поднялся наверх. И это в 95 лет!

— Часто общаетесь с ним и другими ветеранами города?

— Стараемся общаться на всех мероприятиях. В последний раз — вроде, на День Победы в рамках городских мероприятий. Периодически мы с ним встречаемся на рынке, в магазине. Я всегда очень радостно и удивленно это отмечаю. Так что, могу дать этому человеку исключительно положительную характеристику. Он отмечен и боевыми наградами, и трудовой доблестью и всем остальным.

— Как город помогает ему и другим ветеранам, живущим в Ясиноватой?

— В рамках администрации я разделил бы этот вопрос на два момента помощи — это то, чем занимается администрация, и то, что делает наше общественное движение «Донецкая республика». Встречаемся мы, даже если не брать в расчет большие праздники, регулярно. Это и дни рождения, и всевозможные праздники, связанные с нашей Победой, и мужские праздники. Оказываем содействие.

Я знаю, что материальное положение, например у Алексея Николаевича, нормальное. Так что, содействие в большей степени выражается в том, чтобы отметить и чем-то отблагодарить человека. Например, вручаем продуктовые наборы, общаемся. Приходим с чисто символическим подарком просто поговорить с человеком. Обычно мы ходим группой, с представителем управделами. Стараемся публиковать заметки, в том числе — в местных газетах. То есть, я бы отметил не столько материальную помощь, сколько ситуацию, когда хочется показать человеку, что мы его уважаем, помним.

— А он сам за помощью может к вам обратиться?

— Хочется отметить, что Алексей Николаевич — это человек, который никогда ни на что не жалуется. Сколько раз мы к нему приходили, говорили: «Может вам чем-то помочь? Может крыша течет? Может окно разбито? Или где-то сквозняк задувает?» Нет, он всегда говорит: «У меня все хорошо, мне ничего не надо». (Как рассказали родственники Кужильного, он отказывался от помощи, даже когда крыша и в самом деле текла. — Прим. ФАН) Я готов подтвердить, что куда мы ни приходим — это тут же превращается в сход [жалующихся на что-либо] граждан. А тут человек говорит: «У меня все хорошо». Такая уж у него позиция.

— Как вам кажется, есть какой-то определенный символизм в том, что люди, которые пережили ту страшнейшую войну, теперь вместе с городом переживают конфликт в Донбассе?

— Скажу со стороны нашего, более молодого, поколения: знаете, хочется кричать от несправедливости. Человек, который не просто был свидетелем произошедшего, человек, который участвовал и внес свою большую лепту в Победу над фашизмом, уже в таком уважаемом возрасте переживает все это второй раз. Это, конечно, жизненная несправедливость, о которой нельзя не сказать. Это ситуация, когда человек победил одну чуму и становится свидетелем новой в те годы, когда он, казалось бы, на заслуженном отдыхе. В нашем городе Ясиноватая ведь редкие дни, к сожалению, бывает тишина…

— Сегодня (3 февраля 2020 года) ведь тоже что-то было? Мои спутники слышали, а я, признаться, — нет…

— Да, было… Но я так скажу: то, что вы сегодня слушали, — эти моменты жители города слышат и продолжают идти дальше. Это для них как клаксон автомобиля, звучащий буквально в 50 метрах. То есть, я его слышу, но не обращаю внимания. В лучшем случае — я просто обернусь. И, услышав это, человек просто поднимет глаза к небу и подумает про себя: «Ну, война снова продолжается». Это максимум.

Когда меня спрашивают о военной ситуации, в частности, когда обращается за комментариями ФАН, мне очень тяжело охарактеризовать происходящее. Я понимаю, что военные действия идут, но мы настолько к ним привыкли, что, если нет прилета непосредственно в черту города, мы на них абсолютно не обращаем внимания. Я могу что-то слышать, а когда меня спрашивают, я задаю себе вопрос: «А действительно что-то я слышал сегодня?»

Поэтому — война продолжается. Она ни в коем случае не закончилась. Разница лишь в том, что мы фиксируем уменьшение количества прилетов в центральную часть города… Если в январе, скажем, и были тихие дни без хотя бы пулеметных очередей, то их можно пересчитать по пальцам одной руки.