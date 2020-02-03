Житель Урюпинска изрезал «розочкой» лицо бывшей жене

Урюпинск, 3 февраля. Житель Урюпинска жестоко отомстил бывшей супруге, обезобразив ее лицо «розочкой», сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следственных органов, мужчина напал на бывшую супругу в ноябре 2019 года. Инцидент произошел прямо возле дома пострадавшей в Урюпинске.

Женщина попыталась убежать от 28-летнего злоумышленника, но тот догнал ее в подъезде и нанес несколько ударов разбитой бутылкой по лицу и руке. За 30-летнюю женщину попыталась заступиться соседка, которая стала свидетельницей расправы. Но преступник начал выкрикивать угрозы в ее адрес.

Пострадавшая попала в больницу, специалисты квалифицировали полученные травмы как неизгладимые, ей потребуется пластическая операция. Преступника обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозах убийством, он задержан.

Как пишет местный портал V102, его дело в ближайшее время передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали мужчину по обвинению в убийстве незнакомой женщины. Он признал свою вину и заявил, что разозлился на жертву за отказ познакомиться.